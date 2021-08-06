По программе "Большая стройка" железную дорогу от Черкасс до станции Шевченко электрифицируют уже в этом году — Тимошенко

По программе "Большая стройка" железную дорогу от Черкасс до станции Шевченко электрифицируют уже в этом году — Тимошенко

Команда "Большого строительства" работает с рядом известных в мире компаний над проектом City Express

В Черкассах начали электрификацию 30 км участка от Черкасс до станции им. Шевченко, закончить работы планируется в этом году. На следующий электрификацию железной дороги планируют продлить еще на 90 км, до Гребенки. Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил заместитель председателя ОП, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко.

"Уже в этом году из Черкасс поедут электропоезда, а путь в столицу занимать 2,5 часа. Прямые маршруты к Кропивницкого, Харькова, Львова, Полтавы, Тернополя, пригородные поезда в Городище, Корсунь-Шевченковского, Смелы и Каменки — наконец станут доступны ", — подчеркнул Тимошенко.

Он отметил, что сейчас команда "Большого строительства" работает с рядом известных в мире компаний над проектом City Express. Главные принципы — скорость, удобство, и комфорт. Первым запустится Kyiv City Express.

Ситуация с автомобильным дорогам Черкасской недавно была такая же, как с железной дорогой.

"Их десятилетиями не ремонтировали. Яркий пример — окружная Золотоноше, где по программе "Большая стройка" идет капитальный ремонт. Впервые за 40 лет ", — отметил Тимошенко.

Главную дорогу Черкащины — трассу Н-16 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань планируют полностью отремонтировать. В прошлом году восстановили 67 км автодороги, в этом году планируют восстановить еще 115 км, а также местные дороги. В общем область получит 250 км идеальных дорог, отремонтированных по международным стандартам.

"Учитывая туристический потенциал Черкащины, ее замечательную природу и гостеприимство людей я уверен, что качественное сообщения привлекать многочисленных гостей", — сказал заместитель председателя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, что по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» обновят подвижной состав Укрзализныци. В частности, Украина получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom.

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