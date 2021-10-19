По программе Зеленского капитально обновили три моста на трассе КПП "Демино-Александровка" - Луганск

По программе Зеленского капитально обновили три моста на трассе КПП "Демино-Александровка" - Луганск

Вскоре в эксплуатацию введут еще один мост.

В Луганской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился капитальный ремонт трех мостов на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Луганской области.

По президентской программе на этой трассе восстановили путепровод через железную дорогу на км 192+862, мост на км 182+933, а также мост через реку Беленькая на км 188+578 (населенный пункт Горское).

Сейчас дорожники еще ожидают на разрешительные документы для ввода в эксплуатацию моста возле Горского. Документы для этого переданы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСИ).

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Луганской области был восстановлен по всей протяженности маршрут Северодонецк-Золотое.

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