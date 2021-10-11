По программе Зеленского маршрут Северодонецк-Золотое восстановили по всей протяженности

На Луганщине завершили восстановление маршрута Северодонецк - Золотое, состоящего из двух участков дорог Р-66 и Т-13-16.

Ремонтные работы на маршруте протяженностью 44 км провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" .

Об этом сообщает Укравтодор.

В конце сентября тут нанесли разметку и установлении сигнальные столбики. Специальная разметка, сделанная методом холодного пластика, обеспечивает лучшую видимость, повышает безопасность движения и создает функциональное и эстетически-привлекательное покрытие.

Выполнение работ контролировала Служба автомобильных дорог в Луганской области.

"В целом планируем в 2021 году отремонтировать 241 км дорог государственного значения в Луганской области. Всего по проекту "Большая стройка" в течение двух лет (2020 и 2021 гг.) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения (1200 км) области", - говорится в сообщении Службы.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реко н струировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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