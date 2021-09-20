По программе Зеленского на новой трассе Днепр-Решетиловка строят уникальную для Украины эстакаду

По программе Зеленского на новой трассе Днепр-Решетиловка строят уникальную для Украины эстакаду

Аналогов эстакады в Украине нет.

На строящейся с нуля в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" трассы Н-31 Днепр – Решетиловка в Днепропетровской области началось возведение уникальной эстакады через реку Орель. Длина искусственного сооружения составит 600 метров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Эстакада является внеклассовой, ее аналогов в Украине до сих пор не существовало. Особенность сооружения заключается в том, что новая магистраль пересекает реку Орель в трех местах.

"Чтобы не строить 3 отдельных моста, было принято решение построить эстакаду длиной почти 600 метров", - пояснили в автодоре.

Все элементы эстакады будут производиться непосредственно на месте строительства. Сейчас мостостроители уже изготавливают ростверки, колонны и балки.

Также начались работы по устройству отдельной площадки-стапеля, с которой пролетные строения будут надвигаться на опоры.

В данное время в Днепропетровской области строительство трассы Н-31 проходит на финишном участке, протяженность которого составляет 29,5 км. Всего в пределах области должно быть построено около 60 км дороги.

Общая же протяженность трассы Н-31 в Днепропетровской и Полтавской областях составит около 140 км, из которых 80 км полтавского отрезка будут полностью бетонными.

После окончания строительства трасса Н-31 станет первым украинским автобаном, построенным с нуля за всю историю независимости. Она будет первой категории с 4 полосами движения и станет кратчайшим и оптимальным маршрутом из Днепра в Киев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" стала первым инфраструктурным проектом подобного масштаба за все годы независимости Украины.

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