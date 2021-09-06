По программе Зеленского строят новую дорогу в Одесский порт: стартовало возведение эстакады

По программе Зеленского строят новую дорогу в Одесский порт: стартовало возведение эстакады

На строительстве дороги к Одесского морского торгового порта по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» началось возведение эстакады, которая соединит участок строящегося с уже имеющейся эстакадой Администрации морских портов Украины.

Об этом Укравтодор сообщает на своей официальной странице в Facebook.

Новая цементобетонная дорога протяженностью 5,3 км строится вместо действующей, проходящей через территорию частного предприятия, проезд по которой для водителей является платным.

На строительстве эстакады уже начались подготовительные работы. Как уточняет Укравтодор, именно это инженерное сооружение обеспечит обход территории частной компании.

После завершения строительства новая дорога соединит трассу М-28 Одесса – Южный с самим портом.

На протяжении всех 5,3 км новой дороги из-за сложных гидрогеологических условий подрядчику понадобится заменить земляное полотно на глубину до двух метров. В настоящее время строительство основы дороги уже началось.

Дополнительно на объекте будут построены TIR-площадки для 300 тяжеловесных автомобилей, две площадки системы «Взвешивание-в-движении» (WiM), контрольно-пропускной пункт для прохождения таможенного контроля, а также эстакады, которые присоединят дорогу к имеющейся эстакаде АМПУ.

Окончание работ запланировано на 2022 год.

Всего в 2021 году в Одесской области должно быть построено и восстановлено 180 км дорог государственного значения.

Напомним, недавно сообщалось, что «Большая стройка» Владимира Зеленского началась на трассе Запорожье-Донецк. Планируется восстановить 18,8 км дороги.

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