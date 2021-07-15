По программе Зеленского в Миргороде восстановят исторические здания Центра эстетического воспитания и Школы искусств

По программе Зеленского в Миргороде восстановят исторические здания Центра эстетического воспитания и Школы искусств

Здания имеют историческое значение для Полтавской области.

Школу искусств и Центр эстетического воспитания в Миргороде реконструируют в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Работы уже стартовали, сообщила Полтавская ОГА.

"Школа искусств - это помещение старой школы площадью более 2000 квадратных метров, 1910 года постройки. Два десятилетия здание пустовало. Сейчас он о приобретает новый вид и функционально е назначени е - дети разного возраста смогут овладевать здесь различны ми вид ами искусств", - рассказал первый заместитель главы ОГА Дмитрий Лунин.

Уже проведена шпаклевка стен, началась заливка пола. Внутренние ремонтные работы планируют завершить до конца лета, а осенью перейти уже к следующему этапу.

На реконструкцию школы направлены около 33 млн грн. Проект реализуют в софинансировании: 20% - из местного бюджета, 80% - из государственного при содействии Национальной кредитной программы для восстановления Украины.

Другой объект, здание Центра эстетического воспитания, был построен в 1900 году, а значит, он давно нуждалась в восстановлении. Там уже проведен демонтаж крыши, сделан спортзал. В связи с высоким температурным режимом строители работают в две смены - утром и вечером.

После реконструкции Центр эстетического воспитания сможет принять более 800 детей, которые смогут записаться на около 20 различных кружков: хореографический, различных видов танца, эстетического вокала, кукольного театра и театра миниатюр, фольклорный кружок, цирковой, кружки декоративно-прикладного характера, а также секции МАН по различным направлениям. Некоторые секции переедут в школу искусств, а также в ней сделают музыкальную школу.

"Эти здания имеют историческое значение для Миргорода и области. Поэтому наша задача в рамках их реконструкции - сохранение культурного наследия с соблюдением стиля, дизайна, концепции функционального назначения", - отметил Лунин.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году по программе сдадут в эксплуатацию 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений в больницах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку