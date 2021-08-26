По программе Зеленского в рекордные сроки восстановили мост через Северо-Крымский канал

На Херсонщине открылось движение по мосту через Северо-Крымский канал между Новой Каховской и Таврийском.
Объект был обновлен по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за рекордных 5 месяцев. Работы стартовали в марте.
Об этом сообщает Facebook-страниц Укравтодора.
"Построенный более чем 60 лет назад на дороге Р-47 Херсон — Новая Каховка — Геническ, 11-метровый мост обеспечивает движение сетью государственных южных дорог, объединяет правобережную и левобережную Украину и временно оккупированный Крым", — отмечается в сообщении.
На время реконструкции моста для пешеходов был устроен временный переход.
Подрядчик, в частности, демонтировал аварийные конструкции, усилил имеющиеся элементы, а некоторые из них заменил, установил новые прогонное сооружение и перила, выполнил гидроизоляцию мостового полотна и тротуаров износостойким мостовым покрытием. Осталось еще разобрать временные сооружения, завершить монтаж поверхностного водоотвода и спланировать грунт откосов.
"По завершении реконструкции мост отвечает современным нагрузкам, а проезд автотранспорта и пешеходный переход стал безопасным и комфортным, в частности благодаря расширению габарита проезда до 9 м и ширины тротуара до 1,8 м", — сообщает Укравтодор.
Ранее сообщалось, что программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусматривает возведение на Херсонщине комплекса по переработке мусора, которое планируется завершить до конца 2022 года. Он должен не только улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и дать экономический эффект.