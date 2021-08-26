По программе Зеленского в рекордные сроки восстановили мост через Северо-Крымский канал

По программе Зеленского в рекордные сроки восстановили мост через Северо-Крымский канал

На Херсонщине открылось движение по мосту через Северо-Крымский канал между Новой Каховской и Таврийском.

Объект был обновлен по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за рекордных 5 месяцев. Работы стартовали в марте.

Об этом сообщает Facebook-страниц Укравтодора.

"Построенный более чем 60 лет назад на дороге Р-47 Херсон — Новая Каховка — Геническ, 11-метровый мост обеспечивает движение сетью государственных южных дорог, объединяет правобережную и левобережную Украину и временно оккупированный Крым", — отмечается в сообщении.

На время реконструкции моста для пешеходов был устроен временный переход.

Подрядчик, в частности, демонтировал аварийные конструкции, усилил имеющиеся элементы, а некоторые из них заменил, установил новые прогонное сооружение и перила, выполнил гидроизоляцию мостового полотна и тротуаров износостойким мостовым покрытием. Осталось еще разобрать временные сооружения, завершить монтаж поверхностного водоотвода и спланировать грунт откосов.

"По завершении реконструкции мост отвечает современным нагрузкам, а проезд автотранспорта и пешеходный переход стал безопасным и комфортным, в частности благодаря расширению габарита проезда до 9 м и ширины тротуара до 1,8 м", — сообщает Укравтодор.

Ранее сообщалось , что программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусматривает возведение на Херсонщине комплекса по переработке мусора, которое планируется завершить до конца 2022 года. Он должен не только улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и дать экономический эффект.

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