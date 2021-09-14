По программе Зеленского во всех областных больницах построят вертолетные площадки

По программе Зеленского во всех областных больницах построят вертолетные площадки

В каждой областной клинической больницы каждого региона страны в 2022-2023 году будут построены вертолетные площадки по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщает глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

«В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени, после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти. И хотя вокруг этого правила идет много научных дискуссий, есть неоспоримый факт — чем раньше больному будет оказана медицинская помощь, тем больше шанс на спасение его жизни», — пояснил министр потребность в санитарной авиации.

Ляшко сообщил, что Минздрав совместно с МВД, Нацполицией и ГСЧС Украины запустили экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации, в рамках которого диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

Сейчас для эвакуации используется авиапарк Министерства внутренних дел, Ляшко осмотрел вместе с главой МВД Денисом Монастырским и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество в направлении развитую аэромедицинской эвакуации в части поэтапного привлечения других регионов к проекту.

Ляшко также отметил, что развитие аэромедицинской эвакуации — это еще и один из этапов реализации Военно-медицинской доктрины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в каждом регионе Украины должны появиться областные клинические и детские больницы европейского уровня.

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