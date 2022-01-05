По программе Зеленского возобновили десятки путей к туристическим магнитам Украины: список

По программе Зеленского возобновили десятки путей к туристическим магнитам Украины: список

На западной Украине завершили ремонт пути в Национальный природный парк Синевир и Буковые леса.

В течение двух последних лет в Украине отремонтировали сотни километров дорог, ведущих к туристическим магнитам. Дороги к морю, заповедникам, национальным паркам, музеям восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

"Несмотря на вызовы пандемии, отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать внутри страны", — говорится в сообщении.

На юге Украины ремонтировали дороги к морю. В частности, возобновили маршруты Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжийка, Приморское – Залив на Одесщине, дорогу в курортный городок Очаков на Николаевщине, подъезд к заповеднику Аскания-Нова на Херсонщине.

Азовского моря можно добраться отремонтированными дорогами в Бердянск и Кирилловку.

На Волыни за прошлый год удалось восстановить более 70 км путей, ведущих к самому известному туристическому "магниту" области — Шацким озерам. Речь идет о маршруте Пища – Любомль, дороге к озеру Свитязь и к урочищу «Гряда».

Почти закончили ремонт трассы в город-крепость Каменец-Подольский в Хмельницкой области и начали ремонт дороги, которая ведет в Бакоту.

На западной Украине завершили ремонт пути в Национальный природный парк Синевир и Буковые подснежники — Всемирное наследие ЮНЕСКО. Комфортный путь соединяет географический центр Европы, село Деловое на Раховщине, город Трускавец и пгт Сходница.

По программе президента также отремонтировали дорогу в Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в Харьковской области.

В следующем году продолжится ремонт Малого карпатского круга и завершится восстановление путей в Шевченковский национальный заповедник и Национальный природный парк “Святые горы” в Донецкой области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине в общей сложности было восстановлено около 14 тысяч километров дорог.