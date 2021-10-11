По рейтингу Терехов опережает Добкина более чем вдвое

59% опрошенных довольны деятельностью Игоря Терехова в должности руководителя Харькова.

За Игоря Терехова на выборах мэра готовы отдать свой голос 57,6% харьковчан, которые определились со своим кандидатом и собираются участвовать в голосовании.



На втором месте с большим отрывом Михаил Добкин с результатом 27,6%.



Остальные кандидаты набирают не более 3,6% среди опрошенных.



Таковы результаты нового исследования электоральных настроений жителей Харькова, проведенного группой «Рейтинг» с 2 по 7 октября.



При этом 63% опрошенных харьковчан ожидают, что новым мэром станет Игорь Терехов. Имя Добкина как возможного победителя назвали лишь 14% участников опроса.



59% опрошенных довольны деятельностью Игоря Терехова в должности руководителя Харькова. Ключевыми приоритетами в развитии города харьковчане считают работу медицинских учреждений, стоимость и качество коммунальных услуг, а также борьбу с коррупцией.



Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают Харьков комфортным для жизни городом (37% считают комфортным, 56% — скорее комфортным). Иного мнения — лишь 6%.



Большинство харьковчан собираются участвовать в выборах — положительно на этот вопрос ответили 75% опрошенных (будут принимать участие и скорее будут принимать участие).



52% опрошенных считают, что избирательная кампания в городе проходит спокойно, а 19% — скорее спокойно.



В исследовании «Рейтинг» методом face-to-face приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность репрезентативности — не более 2,8%.



Напомним, центр SOCIS также назвал Игоря Терехова фаворитом харьковчан на выборах мэра.



Согласно представленному 30 сентября исследованию центра, за нынешнего руководителя Харькова готовы отдать свой голос 52,3% жителей города. 60,6% опрошенных считают, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то мэром стал бы Терехов. Имя Добкина как потенциального победителя назвали только 15,5% опрошенных.

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