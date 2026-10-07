По РФ "прилетела" ответ за удары: ВСУ ударили по 4 стратегическим объектам в России и Черном море

Поражены цели в России / © скриншот с видео

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Украинские защитники нанесли меткие удары по четырем стратегическим объектам России, которые обеспечивают и финансируют российское вторжение.

Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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По словам главы государства, эти действия стали ответом на регулярные вражеские обстрелы украинских городов и гражданского населения.

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«Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Также есть ответ и в Черном море», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Все пораженные объекты играют немаловажную роль в логистике и финансово-техническом обеспечении русской армии.

Удари по нафтобазах і флоту РФ / © Владимир Зеленский

Дополнительные детали относительно последствий поражения и масштабов повреждений уточняются.

Напомним, в ночь на 7 октября и утром российские оккупационные войска нанесли массированный удар «Цирконами», баллистике и более сотни дронов по семи областям Украины, повлекшие гибель гражданских в Киеве, Прилуках, Кременчуге и Кировоградской области.

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