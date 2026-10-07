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- Украина
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По РФ "прилетела" ответ за удары: ВСУ ударили по 4 стратегическим объектам в России и Черном море
Украинские защитники в течение суток нанесли меткие удары по двум нефтяным объектам и полигону в трех регионах России, а также совершили успешную операцию в акватории Черного моря.
Украинские защитники нанесли меткие удары по четырем стратегическим объектам России, которые обеспечивают и финансируют российское вторжение.
Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По словам главы государства, эти действия стали ответом на регулярные вражеские обстрелы украинских городов и гражданского населения.
«Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Также есть ответ и в Черном море», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Все пораженные объекты играют немаловажную роль в логистике и финансово-техническом обеспечении русской армии.
Дополнительные детали относительно последствий поражения и масштабов повреждений уточняются.
Напомним, в ночь на 7 октября и утром российские оккупационные войска нанесли массированный удар «Цирконами», баллистике и более сотни дронов по семи областям Украины, повлекшие гибель гражданских в Киеве, Прилуках, Кременчуге и Кировоградской области.