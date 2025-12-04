ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
939
Время на прочтение
1 мин

По шкале от 0% до 100%: Берлинская оценила вероятность перемирия

Мария Берлинская дала неутешительный прогноз по стабильному перемирию — по ее мнению, шансы не превышают 30%.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Мария Берлинская

Мария Берлинская

Если сейчас на шкале от 0% до 100% поставить вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6-12 месяцев — то вероятность такого перемирия составит примерно 20-30%.

Такое мнение высказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

Она согласилась, что действительно существуют веские обстоятельства и давление, которые могут подтолкнуть переговоры.

«Но риски, мотивации сторон, нестабильное доверие и внутренняя политика — это очень сильно уменьшает шансы на длительное, справедливое перемирие», — говорит волонтер.

Что советует делать Берлинска

  • Параллельно готовить как дипломатический, так и оборонный план не полагаться только на перемирие.

  • Требовать четких гарантий, международного мониторинга и механизмов реагирования на нарушение перемирия.

  • Достигать перемирие только как этапа — не как конечной цели: использовать его для укрепления позиций, восстановления, подготовки к переговорам на условиях Украины.

Ранее Мария Берлинская рассказала о соотношении мобилизационных возможностей Украины и РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
939
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie