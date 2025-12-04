- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 939
- Время на прочтение
- 1 мин
По шкале от 0% до 100%: Берлинская оценила вероятность перемирия
Мария Берлинская дала неутешительный прогноз по стабильному перемирию — по ее мнению, шансы не превышают 30%.
Если сейчас на шкале от 0% до 100% поставить вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6-12 месяцев — то вероятность такого перемирия составит примерно 20-30%.
Такое мнение высказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.
Она согласилась, что действительно существуют веские обстоятельства и давление, которые могут подтолкнуть переговоры.
«Но риски, мотивации сторон, нестабильное доверие и внутренняя политика — это очень сильно уменьшает шансы на длительное, справедливое перемирие», — говорит волонтер.
Что советует делать Берлинска
Параллельно готовить как дипломатический, так и оборонный план не полагаться только на перемирие.
Требовать четких гарантий, международного мониторинга и механизмов реагирования на нарушение перемирия.
Достигать перемирие только как этапа — не как конечной цели: использовать его для укрепления позиций, восстановления, подготовки к переговорам на условиях Украины.
Ранее Мария Берлинская рассказала о соотношении мобилизационных возможностей Украины и РФ.