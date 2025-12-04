По шкале от 0% до 100%: Берлинская оценила вероятность перемирия

Мария Берлинская

Если сейчас на шкале от 0% до 100% поставить вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6-12 месяцев — то вероятность такого перемирия составит примерно 20-30%.

Такое мнение высказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

Она согласилась, что действительно существуют веские обстоятельства и давление, которые могут подтолкнуть переговоры.

«Но риски, мотивации сторон, нестабильное доверие и внутренняя политика — это очень сильно уменьшает шансы на длительное, справедливое перемирие», — говорит волонтер.

Что советует делать Берлинска

Параллельно готовить как дипломатический, так и оборонный план не полагаться только на перемирие.

Требовать четких гарантий, международного мониторинга и механизмов реагирования на нарушение перемирия.

Достигать перемирие только как этапа — не как конечной цели: использовать его для укрепления позиций, восстановления, подготовки к переговорам на условиях Украины.

