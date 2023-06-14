По соображениям безопасности Гросси отложил поездку на ЗАЭС – The Guardian

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отложил запланированную на 14 июня поездку в временно оккупированный Энергодар — на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на украинского чиновника.

По словам источника, Гросси принял такое решение в связи с возможными рисками, вызванными подрывом российскими солдатами Каховской ГЭС. Отмечается, что поездка отложена "пока путешествовать не станет безопаснее". По словам высокопоставленного украинского чиновника, визит будет отложен на "несколько часов".

"Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать", – сказал высокопоставленный украинский чиновник. Но он не сообщил, когда Гросси прибудет в ЗАЭС. В свою очередь, The Guardian пишет, что Гросси посетит станцию в четверг.

Как сообщалось, гендиректор МАГАТЭ прибыл в Киев перед визитом в Запорожскую АЭС. Он заявил, что в настоящее время непосредственной опасности для АЭС нет.

Также Рафаэль Гросси представил программу помощи Украине после подрыва Каховской ГЭС. По его словам, в частности, речь идет о помощи сферам здоровья людей, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды.

Читайте также: