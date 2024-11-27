По сроку давности: родственникам приспешника Януковича вернут арестованное имущество

Вышгородский районный суд отменил арест имущества родственников бывшего министра энергетики и угольной промышленности времен президента Януковича Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщил "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 6 ноября.

"Из-под ареста освобождены квартиры, земельные участки, возвращаются ювелирные изделия в общем количестве 270 позиций. Сыну экс-чиновника Станислава Ставицкого отменили арест из шести квартир, пяти машиномест и двух гаражей. У жены экс-чиновника Елены Ставицкой отменен арест из четырех квартир. Также ей должны вернуть 24 700 долларов и многочисленные ювелирные украшения и бижутерию, которые были признаны вещественными доказательствами и переданы в государственное хранилище", — говорится в материале.

Также читайте Дело Тищенко: охранник нардепа признал вину и согласился свидетельствовать

Арест сняли и с имущества тещи Ставицкого, Валентины Ушаковой, в том числе с квартиры, земельного участка, коттеджа, шести машиномест. Также ей возвратят многочисленные украшения.

Отец Ставицкого снова получит свои 20 наручных часов, 14 запонок и два нагрудных знака с Ярославом Мудрым и Георгием Победоносцем. Впрочем, судьба значительно больших сокровищ, изъятых в его квартире во время обыска в марте 2014 года, неизвестна. Речь идет о 4,8 млн долларов и килограммах золота в слитках. На эти материальные ценности арест не налагался, так что остается только гадать, где они находятся сейчас.

Имущество родственников Эдуарда Ставицкого было под арестом 10 лет на основании расследования махинаций по завладению объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" в урочище "Межигорье", где находилась резиденция беглого президента Виктора Януковича.

Также читайте Суд решил не выпускать Шуфрича из следственного изолятора

Двух фигурантов дела, Ставицкого и частного нотариуса Юлию Ткаченко, 21 июня 2024 года, суд освободил от уголовной ответственности по сроку давности. Все десять лет, пока велось следствие, Ставицкий был в розыске и скрывался от правосудия, но вместе со своим адвокатом принял участие в заседании 21 июня по видеосвязи.

По словам адвоката, все это время Ставицкий вместе с семьей проживал в Израиле, о чем прокуратуре было известно. Через две недели после закрытия уголовного дела прокуратура попыталась оспорить решение суда, но апелляционный суд отклонил ходатайство.

Напомним, в 2018 году ГПУ направила в суд дело о незаконном завладении "Межигорьем" Януковичем. В деле фигурируют экс-глава "Недра Украины", частный нотариус и директор компании "Танталит".

Читайте также: