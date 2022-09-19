По Сумщине пронесся ураган: спасатели показали последствия масштабных разрушений (видео)

Больше всего пострадали громады Конотопского района Сумской области, особенно Буринская. Впрочем, и в других районах есть последствия. Сейчас идет ликвидация последствий масштабных разрушений.

Об этом информируют в ГСЧС.

По состоянию на утро 19 сентября сотрудники ГСЧС проводят аварийно-восстановительные работы в городе Бурынь. Специалисты убирают сваленные деревья, а также восстанавливают покрытие поврежденных жилых домов.

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Для местного населения были организованы пункты обогрева, где можно зарядить мобильные телефоны и выпить горячие напитки.

Кроме города Бурынь, работники ГСЧС проводят восстановительные работы в с. Ширяево, Новослободской ОТО, Конотопского района, которое также получило повреждения в результате непогоды.

Там разрушены и повреждены 26 жилых домов (в 20 жилых домах частично повреждены кровли, в 6 жилых домах полностью повреждена крыша), есть обрывы линий электросетей, захламлены остатками деревьев до 3 км автомобильных дорог.

Напомним, в городе Бурынь на Сумщине 18 сентября непогода наделала немало бед: разрушены дома и сорваны крыши, повалены деревья. В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена.

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