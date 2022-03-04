За территорией Запорожской АЭС продолжает гореть одно из зданий: оккупанты не дают потушить пожар

За территорией Запорожской АЭС продолжает гореть одно из зданий: оккупанты не дают потушить пожар

В г. Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести.

В ГСЧС сообщили оперативную информацию об атаке российских захватчиков на Запорожскую АЭС по состоянию на четыре часа.

Об этом говорится в Telegram-канале ГСЧС.

В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажа пяти этажного здания.

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Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

В г. Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме.