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За территорией Запорожской АЭС продолжает гореть одно из зданий: оккупанты не дают потушить пожар

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За территорией Запорожской АЭС продолжает гореть одно из зданий: оккупанты не дают потушить пожар

t.me/dsns_telegram

В г. Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести.

В ГСЧС сообщили оперативную информацию об атаке российских захватчиков на Запорожскую АЭС по состоянию на четыре часа.

Об этом говорится в Telegram-канале ГСЧС.

В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажа пяти этажного здания.

Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

В г. Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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