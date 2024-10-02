По Украине двигались вражеские ударные дроны: где прозвучали взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 2 октября 2024 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками.

Поэтому в ряде городов и регионов прозвучали взрывы.

Также работали силы ПВО и была объявлена воздушная тревога.

В частности, взрывы прогремели:

Одесщина;

Киевщина;

Орловка (Одесщина);

Харьков/пригород;

Полтавщина, Житомирщина;

Сумская область.

Напомним, что ранее враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три общины.

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