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По Украине двигались вражеские ударные дроны: где прозвучали взрывы

По Украине двигались вражеские ударные дроны: где прозвучали взрывы

Враг снова использовал дроны

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 2 октября 2024 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками.

Поэтому в ряде городов и регионов прозвучали взрывы.

Также работали силы ПВО и была объявлена воздушная тревога.

В частности, взрывы прогремели:

  • Одесщина;

  • Киевщина;

  • Орловка (Одесщина);

  • Харьков/пригород;

  • Полтавщина, Житомирщина;

  • Сумская область.

Напомним, что ранее враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три общины.

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