По Украине двигались вражеские ударные дроны: где прозвучали взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 2 октября 2024 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками.
Поэтому в ряде городов и регионов прозвучали взрывы.
Также работали силы ПВО и была объявлена воздушная тревога.
В частности, взрывы прогремели:
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Одесщина;
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Киевщина;
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Орловка (Одесщина);
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Харьков/пригород;
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Полтавщина, Житомирщина;
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Сумская область.
Напомним, что ранее враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три общины.
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