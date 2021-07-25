По Украине распространяется "Дельта": в Минздраве объяснили, как диагностируется опасный штамм коронавируса

По Украине распространяется "Дельта": в Минздраве объяснили, как диагностируется опасный штамм коронавируса

ПЦР-тесты не определяют мутации, а только показывают сам факт заболевания коронавирусом.

В Украине на уровне Центра общественного здоровья Минздрава есть две тысячи тест-системы на выявление штамма "Дельта". Вскоре их развезут в регионы.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава в комментарии "Новини.LIVE".

Как пояснили в Минздраве, проводить подтверждающие исследования по определению генотипов циркулирующих вариантов вируса SARS-CoV-2, при наличии реагентов. В частности, проводить исследования на выявление "Дельты" могут в лабораториях таких учреждений:

Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)

ГУ "Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины".

Частные лаборатории, имеют секвенатор.

В то же время, лаборатория ЦОЗ Минздрава получает соответствующие образцы из областных лабораторий. Методом скрининга там определяют, какие из них имеют общую мутацию в спаечном белка N501Y. Такие образцы Центр общественного здоровья еженедельно передает в региональных референс-лабораторий, определенных ВОЗ.

Насчет ПЦР-тестов, то они определяют только факт заболевания коронавируса. Специфические ПЦР тест-системы, которые определяют конкретный штамм COVID-19 является вторым этапом диагностики, когда уже подтверждено сам факт болезни.

Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.

А несколькими днями ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", зафиксировали первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

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