По Украине распространяется опасное растение, которое внесли в "черный список"

В Украине начала цвести гринделия растопыренная. Этот цветок входит в так называемый «черный список» из-за высокой инвазионности.

Об этом говорится в сообщении Нижнеднестровского национального природного парка Одесской области.

Экологи отметили, что гринделия сейчас цветет в южной части Украины. Это растение семейства Астровых происходит из Северной Америки. Семена попали в Украину с фуражом для лошадей, который поставлялся во время Второй Мировой войны из США. Там растение использовалось для лечения многочисленных заболеваний.

«Благодаря неприхотливости к условиям роста, а также большому количеству семян, гринделия активно укореняется как в естественных, так и полуестественных месторождениях, вытесняя местные виды. В Украине считается опасным для природных растительных группировок, и входит в так называемый „Черный список“ видов с высокой инвазионной способностью», — говорится в сообщении.

