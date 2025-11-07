ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

По Украине распространяется опасное растение, которое внесли в "черный список"

Гринделия растопырена в Украине считается быстро распространяющимся инвазионным видом.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
По Украине распространяется опасное растение, которое внесли в "черный список"

Гринделия. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

В Украине начала цвести гринделия растопыренная. Этот цветок входит в так называемый «черный список» из-за высокой инвазионности.

Об этом говорится в сообщении Нижнеднестровского национального природного парка Одесской области.

Экологи отметили, что гринделия сейчас цветет в южной части Украины. Это растение семейства Астровых происходит из Северной Америки. Семена попали в Украину с фуражом для лошадей, который поставлялся во время Второй Мировой войны из США. Там растение использовалось для лечения многочисленных заболеваний.

«Благодаря неприхотливости к условиям роста, а также большому количеству семян, гринделия активно укореняется как в естественных, так и полуестественных месторождениях, вытесняя местные виды. В Украине считается опасным для природных растительных группировок, и входит в так называемый „Черный список“ видов с высокой инвазионной способностью», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине растет уникальный тис ягодный, несмотря на привлекательный вид, содержит смертельный яд.

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie