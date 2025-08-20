По Украине распространяется вирус, который очень опасен для детей: подробности от Минздрава

Кир / © Credits

Реклама

В Украине за последний год количество случаев заболевания корью возросло более чем в десять раз.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что для детских коллективов именно корь остается угрозой номер один.

Реклама

По словам Кузина, корь — одна из самых заразных инфекционных болезней: без прививки девять из десяти контактирующих с больным детей инфицируются.

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано почти 1200 случаев, среди которых почти 900 — дети до 17 лет. В прошлом году случаев было всего 70.

Замминистра подчеркнул, что корь быстро распространяется в замкнутых детских коллективах, в том числе в школах и классах, где дети тесно общаются. Уровни вакцинации от кори-паротита и краснухи в Украине остаются недостаточными — всего 44%, что значительно ниже рекомендованных 95%. Низкие показатели наблюдаются в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Кузин напомнил о важности вакцинации и других опасных инфекций, в частности полиомиелита и дифтерии. На Закарпатье недавно была вспышка полиомиелита, которую удалось успешно ликвидировать при поддержке ВОЗ, потратив на это почти три года.

Реклама

Он также отметил, что отдельные религиозные общины, в частности церковь Московского патриархата, распространяли недоверие к вакцинации, что повлияло на низкие показатели прививок.

Замминистра подчеркнул: корь остается главной угрозой для детей в Украине. Прививку необходимо делать при первой возможности, а уровень охвата вакцинацией должен составлять не менее 95%, иначе вспышки заболевания могут повторяться как в детских учреждениях, так и на уровне областей.

Напомним, в Украине зафиксировали второй лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса Омикрон под названием Nimbus (NВ.1.8.1). Первый случай был зарегистрирован в Винницкой области, второй — в Одесской области.

Сейчас в стране подтвержден 81 случай субварианта Stratus и два случая Nimbus. Оба субварианта — «Nimbus» (NВ.1.8.1) и «Stratus» (XFG) — доминируют в мире и являются новыми мутациями штамма Омикрон. Мутации для коронавируса — естественный процесс. Как и вирус гриппа, SARS-CoV-2 постоянно меняется, формируются новые варианты и субварианты.

Реклама

Наибольший риск заражения сохраняется у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, которым рекомендована ежегодная вакцинация. По данным ВОЗ, оба субварианта нуждаются в тщательном наблюдении на уровне стран. Из-за особых мутации вирус распространяется быстрее и может вызвать тяжелое течение у людей с ослабленным иммунитетом. Даже вакцинированные могут заразиться, однако прививка снижает риск серьезных осложнений.