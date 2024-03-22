По Украине распространяется воздушная тревога: актуальная карта

Людей просят позаботиться о своей безопасности.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Жителям регионов, где опасно, следует перейти в укрытие.

Обнародована соответствующая карта.

Карта воздушных тревог

В настоящее время "красными" являются следующие области:

Черниговская

Сумская

Днепропетровская

Николаевская

Запорожская

Херсонская

Донецкая

Напомним, около 4:50 утра воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В небо взмыл МиГ-31К, была угроза запуска ракет Х-47 "Кинжал".

Читайте ведущие новости дня: