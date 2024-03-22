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По Украине распространяется воздушная тревога: актуальная карта

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По Украине распространяется воздушная тревога: актуальная карта

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Людей просят позаботиться о своей безопасности.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Жителям регионов, где опасно, следует перейти в укрытие.

Обнародована соответствующая карта.

Карта воздушных тревог / ©
Карта воздушных тревог

В настоящее время "красными" являются следующие области:

  • Черниговская
  • Сумская
  • Днепропетровская
  • Николаевская
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Донецкая

Напомним, около 4:50 утра воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В небо взмыл МиГ-31К, была угроза запуска ракет Х-47 "Кинжал".

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