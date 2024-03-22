По Украине распространяется воздушная тревога: актуальная карта

Людей просят позаботиться о своей безопасности.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Жителям регионов, где опасно, следует перейти в укрытие.
Обнародована соответствующая карта.
В настоящее время "красными" являются следующие области:
- Черниговская
- Сумская
- Днепропетровская
- Николаевская
- Запорожская
- Херсонская
- Донецкая
Напомним, около 4:50 утра воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В небо взмыл МиГ-31К, была угроза запуска ракет Х-47 "Кинжал".
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