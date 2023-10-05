По Украине распространяется воздушная тревога из-за ударных БПЛА

В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА российскими захватчиками.

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Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы.

В частности, в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях тревога объявлена в связи с угрозой ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщают, что первая группа БПЛА движется в акватории Черного моря, выполняют движение вдоль Одессы. Вторая группа следует в сторону Кропивницкого, а третья через Николаевщину в сторону Днепровщины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские дроны.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пограничники наловили вражеских дронов маскировочной сеткой.

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