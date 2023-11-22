По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.

По Украине распространяется воздушная тревога из-за применения российскими захватчиками ударных беспилотников.

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Об этом информируют Воздушные силы.

Воздушная тревога из-за угрозы БПЛА объявлена в Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

"Кировоградская область группа ударных вражеских БпЛА в вашем направлении. Ударные вражеские БпЛА заходят из Киевской области в Житомирскую область. Группа ударных вражеских БпЛА движется из Николаевской области в Одесскую область", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт объяснил, для чего РФ почти каждый день запускает "Шахеды" по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Западная ПВО превращает Киев в безопасное место в охваченной войной Украине.

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