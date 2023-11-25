По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Военные призывают не игнорировать сигналы тревоги в тех областях, где она объявлена.

В ряде регионов Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников типа "шахед".

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Очередная группа "Шахедов" на юге Днепропетровщины двигается в направлении Кривого Рога! Несколько групп "Шахедов" двигаются в направлении Кропивницкого с юга!", — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Воздушных силах рассказали, изменится ли схема оповещения о тревогах во время взлетов российских МиГов.

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