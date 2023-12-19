По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Российские захватчики запустили очередную партию ударных беспилотников с юга Украины 18 декабря.

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Об этом информируют воздушные силы.

"Движение группы враждебных БпЛА типа "Shahed" из Херсона в северо-западном направлении (Николаевская/Днепропетровская области)", — говорится в сообщении.

Позже в Воздушных силах заявили, что БПЛА на Днепропетровщине (Широковский район) двигаются в северо-западном направлении (Кировоградская область). Еще одна группа БпЛА на Николаевщине (Баштанский район) – также в направлении Кировоградской области.

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали в России военный аэродром, где дислоцируются фронтовые бомбардировщики.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты пытаются расширить географию своих площадок для запуска своих БПЛА по Украине.

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