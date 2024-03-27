По Украине распространяется воздушная тревога: сообщают о взлете Ту-22м3

Жителей регионов, где опасно, призывают перейти к укрытиям.

Во второй раз за вечер 27 марта в Украине раздается воздушная тревога. Предварительно, известно о взлете до 6 бортов Ту-22м3 с аэродрома "Моздок".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Карта тревог 27 марта

По состоянию на 22:00 под угрозой следующие области:

Житомирская

Винницкая

Киевская

Черкасская

Кировоградская

Одесская

Николаевская

Херсонская

Запорожская

Днепропетровская

Кировоградская

Донецкая

Харьковская

Сумская

Впоследствии "покраснели" также Киев и Черниговская область.

Ранее эксперт сказал, сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине.

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