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По Украине распространяется воздушная тревога: сообщают о взлете Ту-22м3

По Украине распространяется воздушная тревога: сообщают о взлете Ту-22м3

По Украине распространяется воздушная тревога: сообщают о взлете Ту-22м3

Вражеский Ту-22М3 с ракетами Х-32 / Фото: Defence express

Жителей регионов, где опасно, призывают перейти к укрытиям.

Во второй раз за вечер 27 марта в Украине раздается воздушная тревога. Предварительно, известно о взлете до 6 бортов Ту-22м3 с аэродрома "Моздок".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Карта тревог 27 марта / ©
Карта тревог 27 марта

По состоянию на 22:00 под угрозой следующие области:

  • Житомирская
  • Винницкая
  • Киевская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Одесская
  • Николаевская
  • Херсонская
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская
  • Донецкая
  • Харьковская
  • Сумская

Впоследствии "покраснели" также Киев и Черниговская область.

Ранее эксперт сказал, сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине.

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