По Украине распространяется воздушная тревога: сообщают о взлете Ту-22м3

Жителей регионов, где опасно, призывают перейти к укрытиям.
Во второй раз за вечер 27 марта в Украине раздается воздушная тревога. Предварительно, известно о взлете до 6 бортов Ту-22м3 с аэродрома "Моздок".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 22:00 под угрозой следующие области:
- Житомирская
- Винницкая
- Киевская
- Черкасская
- Кировоградская
- Одесская
- Николаевская
- Херсонская
- Запорожская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Донецкая
- Харьковская
- Сумская
Впоследствии "покраснели" также Киев и Черниговская область.
Ранее эксперт сказал, сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине.
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