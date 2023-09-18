По Украине распространяється воздушная тревога из-за ракетной опасности

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — говорится в сообщении.

Кроме того, в воздушных силах призывали не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 17 сентября атаковали Украину беспилотниками и ракетами воздушного базирования.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракеты, которые не удалось ликвидировать во время последней атаки, попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

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