По Украине ширилась воздушная тревога: какие области покраснели

Для ряда областей была опасность применения баллистического вооружения.

В воскресенье вечером, 16 июля, в Киеве и ряде регионов Украины снова прозвучала воздушная тревога.

В Воздушных силах Украины сообщается об угрозе применения баллистического вооружения для Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областей.