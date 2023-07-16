По Украине ширилась воздушная тревога: какие области покраснели

Для ряда областей была опасность применения баллистического вооружения.
В воскресенье вечером, 16 июля, в Киеве и ряде регионов Украины снова прозвучала воздушная тревога.
В Воздушных силах Украины сообщается об угрозе применения баллистического вооружения для Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областей.
Отметим, что воздушная тревога раздалась недолго – около 10 мин. Далее Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения, кроме Харьковской области.
Напомним, что 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонской области. В результате обстрелов пострадали двое гражданских.
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