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По Украине ширилась воздушная тревога: какие области покраснели

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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По Украине ширилась воздушная тревога: какие области покраснели

Вечером 16 июля в ряде областей объявляли воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

Для ряда областей была опасность применения баллистического вооружения.

В воскресенье вечером, 16 июля, в Киеве и ряде регионов Украины снова прозвучала воздушная тревога.

В Воздушных силах Украины сообщается об угрозе применения баллистического вооружения для Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:54 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 18:54

Отметим, что воздушная тревога раздалась недолго – около 10 мин. Далее Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения, кроме Харьковской области.

Напомним, что 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонской области. В результате обстрелов пострадали двое гражданских.

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Дата публикации
Просмотры
3241
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