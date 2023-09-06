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По Украине распространяется тревога из-за запуска крылатых ракет

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
507
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По Украине распространяется тревога из-за запуска крылатых ракет

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины через Харьковщину.

В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за пусков крылатых ракет с российских бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом информируют воздушные силы в Telegram.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что вражеские ракеты зашли в воздушное пространство Украины в 4.50 через Харьковскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, может ли Россия сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры покрыли огнем Ивановку в Херсонской области. Ранения получили два человека.

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Дата публикации
Просмотры
507
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