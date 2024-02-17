По Украине ширится воздушная тревога: какая угроза

Сегодня, 17 февраля, в ряде областей Украины раздается воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики. Там призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Пройдите в укрытие и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 1 января российские оккупанты запустили по Украине рекордных 90 беспилотников Shahed-136/131. Практически все были сбиты силами ПВО, но есть и попадания.