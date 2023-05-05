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По Украине ширится воздушная тревога: какие области "покраснели"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1444
Время на прочтение
1 мин
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По Украине ширится воздушная тревога: какие области "покраснели"

Воздушная тревога распространяется по Украине / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Около полуночи ряд украинских областей стал "красным".

В ночь на 5 мая 2023 года воздушную тревогу объявили в Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и автономной республике Крым.

Воздушная тревога, по данным мониторинговых каналов, объявили из-за угрозы применения ракет с баллистической траекторией и угрозы БПЛА типа "Shahed-136" с восточного направления.

По предварительной информации, зафиксирован БПЛА, предварительно "Shahed", в Донецкой области.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте воздушной тревогой.

Обновлено: около 00:12 произошел отбой воздушной тревоги в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Напомним, что ранее Россия провела репетицию тактического ядерного удара после атаки беспилотников на Кремль.

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Дата публикации
Просмотры
1444
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