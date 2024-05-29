По Украине ширится воздушная тревога: какие области "покраснели"

Более половины территории Украины "покраснела". Речь идет об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 22:25 об опасности объявлено в:

Винницкой

Черкасский

Полтавской

Сумской

Одесский

Николаевской

Кировоградской

Днепропетровской

Харьковской

Запорожский

Херсонской

Донецкая область.

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Напомним, вечером 29 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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