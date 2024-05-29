По Украине ширится воздушная тревога: какие области "покраснели"

Людей просят находиться в укрытиях.
Более половины территории Украины "покраснела". Речь идет об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 22:25 об опасности объявлено в:
- Винницкой
- Черкасский
- Полтавской
- Сумской
- Одесский
- Николаевской
- Кировоградской
- Днепропетровской
- Харьковской
- Запорожский
- Херсонской
- Донецкая область.
Напомним, вечером 29 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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