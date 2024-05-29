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По Украине ширится воздушная тревога: какие области "покраснели"

По Украине ширится воздушная тревога: какие области "покраснели"

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Людей просят находиться в укрытиях.

Более половины территории Украины "покраснела". Речь идет об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 22:25 об опасности объявлено в:

  • Винницкой
  • Черкасский
  • Полтавской
  • Сумской
  • Одесский
  • Николаевской
  • Кировоградской
  • Днепропетровской
  • Харьковской
  • Запорожский
  • Херсонской
  • Донецкая область.
Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / © ТСН.ua
Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Напомним, вечером 29 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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