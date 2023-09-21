Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

По Украине ширится воздушная тревога: какие области в опасности

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3703
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По Украине ширится воздушная тревога: какие области в опасности

Сирены прозвучали во многих областях Украины поздно вечером 21 сентября / Фото: ТСН.ua

В областях, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

В четвер вечером, 21 сентября, в ряде областей снова раздается воздушная тревога.

Карта воздушных тревог на 22:06 четверга, 21 сентября / ©
Карта воздушных тревог на 22:06 четверга, 21 сентября

Как сообщили в воздушных силах, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях – угроза применения баллистического вооружения. Затем к ним добавились Черниговская, Сумская, Полтавская области.

Напомним, что утром 21 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, который называют одной из крупнейших атак РФ за последнее время. Взрывы прогремели в Киеве и области, Черкассах, Ровно, Хмельницкой и Львовской областях, Херсоне и Харькове.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3703
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация