По Украине ширится воздушная тревога: какие области в опасности

В областях, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.
В четвер вечером, 21 сентября, в ряде областей снова раздается воздушная тревога.
Как сообщили в воздушных силах, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях – угроза применения баллистического вооружения. Затем к ним добавились Черниговская, Сумская, Полтавская области.
Напомним, что утром 21 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, который называют одной из крупнейших атак РФ за последнее время. Взрывы прогремели в Киеве и области, Черкассах, Ровно, Хмельницкой и Львовской областях, Херсоне и Харькове.
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