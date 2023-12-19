По Украине ширится воздушная тревога: какие регионы в опасности

Российские захватчики запустили очередную партию ударных беспилотников с севера и юга Украины поздно вечером 19 декабря.

По состоянию на 23:06 воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:06 19 декабря

По информации Воздушных сил, ударные вражеские БПЛА двигаются в направлении Житомирской области.

Как передает КМВА, в пригороде столицы работает ПВО.

Мониторинговые каналы отмечают, что движение российских "Шахедов" выглядит так:

Киевщина→Черниговщина,

Винница/Киевщина→Житомирщина,

Херсонская область → Херсон/р-н.

Направление может изменяться.

Напомним, президент Зеленский анонсировал ужесточение украинской ПВО и заявил, что Украина получила несколько новых систем Patriot.

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