По Украине ширится воздушная тревога: какие регионы в опасности

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики запустили очередную партию ударных беспилотников с севера и юга Украины поздно вечером 19 декабря.
По состоянию на 23:06 воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях
По информации Воздушных сил, ударные вражеские БПЛА двигаются в направлении Житомирской области.
Как передает КМВА, в пригороде столицы работает ПВО.
Мониторинговые каналы отмечают, что движение российских "Шахедов" выглядит так:
- Киевщина→Черниговщина,
- Винница/Киевщина→Житомирщина,
- Херсонская область → Херсон/р-н.
Направление может изменяться.
Напомним, президент Зеленский анонсировал ужесточение украинской ПВО и заявил, что Украина получила несколько новых систем Patriot.
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