В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога: каким регионам угрожает опасность (карта)

Россия в очередной раз атакует Украину беспилотниками.
Ряд областей Украины во вторник вечером охватила воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные Силы Украины в Telegram.
- Киевщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении с Черниговщины. В случае объявления тревоги следуйте в укрытие.
- Черкасская область — угроза применения врагом ударных БПЛА с Полтавщины! Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.
- Запорожская область — угроза применения врагом ударных БПЛА с Днепропетровщины!", — говорится в сообщении.
В 22:09 Киевская городская военная администрация сообщила о воздушной тревоге в столице.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия! – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Напомним, армия РФ усилила интенсивность наступательных действий: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте.
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