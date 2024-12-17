В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога: каким регионам угрожает опасность (карта)

Россия в очередной раз атакует Украину беспилотниками.

Ряд областей Украины во вторник вечером охватила воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины в Telegram.

Киевщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении с Черниговщины. В случае объявления тревоги следуйте в укрытие.

Черкасская область — угроза применения врагом ударных БПЛА с Полтавщины! Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.

Запорожская область — угроза применения врагом ударных БПЛА с Днепропетровщины!", — говорится в сообщении.

В 22:09 Киевская городская военная администрация сообщила о воздушной тревоге в столице.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия! – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Карта тревог на вечер 17 декабря / Фото: alerts.in.ua

Напомним, армия РФ усилила интенсивность наступательных действий: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте.

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