По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога вернулась снова после отбоя.

Ряд украинских областей снова охватила воздушная тревога после непродолжительного отбоя.

В частности, сирены раздаются в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Воздушные Силы ВСУ не сообщают причину воздушной тревоги.

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Однако мониторинговые каналы призывали просыпаться из-за непонятного движения вражеской авиации в Черном море.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже украинские военные объяснили суть ситуации.

"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.

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