По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога вернулась снова после отбоя.
Ряд украинских областей снова охватила воздушная тревога после непродолжительного отбоя.
В частности, сирены раздаются в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Луганской областях и в автономной республике Крым.
Воздушные Силы ВСУ не сообщают причину воздушной тревоги.
Однако мониторинговые каналы призывали просыпаться из-за непонятного движения вражеской авиации в Черном море.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Позже украинские военные объяснили суть ситуации.
"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.
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