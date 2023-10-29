По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В ночь на 29 октября 2023 года в ряде украинских городов прозвучала воздушная тревога.

В частности, речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Луганской области и автономной республике Крым.

"Внимание! Сумская, Полтавская, Черниговская – ракетная опасность! Наблюдается активность вражеской тактической авиации. Угроза применения авиационного вооружения!", — предупредили в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы : очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе.

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