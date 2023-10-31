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По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
896
Время на прочтение
1 мин
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По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Очередная тревожная ночь в Украине продолжается.

Враг продолжает атаковать Украину.

Из-за движения вражеских беспилотников в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

В частности, в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой и автономной республике Крым.

"БпЛА двигаются через Винницкую область курсом на запад. Угроза для Винницкой и Хмельницкой областей", — сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Полтавщине раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
896
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