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По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
814
Время на прочтение
1 мин
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По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о собственной безопасности. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 11 ноября 2023 года в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу.

В частности, речь идет о Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Луганской областях. Также красным остается временно оккупированная автономная республика Крым.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности в регионах, где была объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Также мониторинговые каналы сообщают о полете вражеских беспилотников по территории Днепропетровской области. Эту информацию подтвердили в воздушных силах ВСУ.

Напомним, что ранее взрыв и пожар произошли на Тамбовском пороховом заводе.

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Дата публикации
Просмотры
814
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