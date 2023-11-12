По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В ночь на 12 ноября 2023 года в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога.

В частности, речь идет о Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской области, а также Луганской области и автономной республике Крым.

Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке. Речь идет об угрозе применения авиационного вооружения.

Также мониторинговые паблики сообщают о том, что в Херсоне прогремели взрывы.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

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