По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Буквально через полчаса после отбоя предварительной воздушной тревоги, в Украине снова прозвучали сирены.

Воздушная тревога объявлена в ряде украинских областей в ночь на 17 декабря 2023 года.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областях и автономной республике Крым. Количество областей, в которых объявлена воздушная тревога – растет.

Воздушные Силы ВСУ назвали причиной тревоги угрозу применения ударных БПЛА и ракетную опасность.

В Херсоне, согласно сообщениям мониторинговых каналов, раздались взрывы.

Позже воздушная тревога охватила не только южные области Украины – Киевскую, Полтавскую, Черкасскую области.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью. Позаботьтесь о себе и своих родных.

Мониторинговые каналы призывают отреагировать на воздушную тревогу.

Также вражеские беспилотники продолжают досаждать украинцам.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком раздались взрывы.

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