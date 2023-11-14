По Украине ширится воздушная тревога: направляйтесь в укрытие.

14 ноября 2023 воздушная тревога прозвучала в Харьковской, Луганской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и автономной республике Крым.

Ранее Воздушные Силы ВСУ заявили, что "

1-я группа ударных БПЛА приближается к Первомайску и двигается в направлении Умани.

2-я группа ударных БПЛА движется в том же направлении".

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, ведь областям, где объявлена воздушная тревога, угрожают вражеские беспилотники.

Мониторинговые каналы заявляют о работе ПВО.

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