По Украине ширится воздушная тревога: направляйтесь в укрытие.

Началась очередная тревожная ночь для украинцев.
14 ноября 2023 воздушная тревога прозвучала в Харьковской, Луганской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и автономной республике Крым.
Ранее Воздушные Силы ВСУ заявили, что "
- 1-я группа ударных БПЛА приближается к Первомайску и двигается в направлении Умани.
- 2-я группа ударных БПЛА движется в том же направлении".
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, ведь областям, где объявлена воздушная тревога, угрожают вражеские беспилотники.
Мониторинговые каналы заявляют о работе ПВО.
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