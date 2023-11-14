Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

По Украине ширится воздушная тревога: направляйтесь в укрытие.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
570
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По Украине ширится воздушная тревога: направляйтесь в укрытие.

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Началась очередная тревожная ночь для украинцев.

14 ноября 2023 воздушная тревога прозвучала в Харьковской, Луганской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и автономной республике Крым.

Ранее Воздушные Силы ВСУ заявили, что "

  • 1-я группа ударных БПЛА приближается к Первомайску и двигается в направлении Умани.
  • 2-я группа ударных БПЛА движется в том же направлении".

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, ведь областям, где объявлена воздушная тревога, угрожают вражеские беспилотники.

Мониторинговые каналы заявляют о работе ПВО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
570
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация