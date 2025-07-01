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По Украине ширится воздушная тревога: названа причина
Россияне продолжают ночью угрожать украинским городам.
В ночь на 1 июля 2025 года объявлена угроза применения баллистического вооружения в областях, где продолжается воздушная тревога .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ .
Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.
Ранее сообщалось, что бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы . Да, они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.
Также напомним, что российская армия продвинулась в Донецкой области , в частности в Покровском районе.