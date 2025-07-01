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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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854
Время на прочтение
1 мин

По Украине ширится воздушная тревога: названа причина

Россияне продолжают ночью угрожать украинским городам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © из соцсетей

В ночь на 1 июля 2025 года объявлена угроза применения баллистического вооружения в областях, где продолжается воздушная тревога .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ .

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы . Да, они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.

Также напомним, что российская армия продвинулась в Донецкой области , в частности в Покровском районе.

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