По Украине ширится воздушная тревога: названа причина

Воздушная тревога / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 1 июля 2025 года объявлена угроза применения баллистического вооружения в областях, где продолжается воздушная тревога .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ .

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.

Реклама

Ранее сообщалось, что бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы . Да, они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.

Также напомним, что российская армия продвинулась в Донецкой области , в частности в Покровском районе.