По Украине ширится воздушная тревога: названа причина

В ночь на 23 января 2024 года Украиной начала распространяться воздушная тревога.

Она охватила около половины страны.

Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в южных и восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно", — заявили в Воздушных Силах ВСУ.

Между тем, мониторинговые каналы заявили, что состоялись пуски ракет Х-101/555 стратегической авиацией Ту-95МС из Каспия/Энгельс.

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"Ожидаем у границ Украины ~06:20 — 07:00. Ответственно отнеситесь к тревогам" — заявили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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