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По Украине ширится воздушная тревога: позаботьтесь о собственной безопасности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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По Украине ширится воздушная тревога: позаботьтесь о собственной безопасности

"Покраснела" вся Украина, кроме западных областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Мониторинговые каналы сообщают, что в 23:30 был вылет 11 бортов ТУ95, летели они в сторону Каспийского моря. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины в 03:40-04:50.

Об этом они заявили в соцсетях.

Буквально 5-10 минут, по предварительным данным, был пуск ракет.

  • На востоке страны раздается сигнал воздушной тревоги – она дана через баллистику.
  • На юге страны тоже тревога, там ее дали из-за взлета авиации в Крыму.
  • За БПЛА "шахид" пока отбой, их в воздушном пространстве Украины не наблюдается.
  • Количество ракет, которые были запущены – неизвестно. Если в вашем регионе появится тревога – спускаемся в укрытие.

"В областях, где объявлена воздушная тревога – ракетная опасность! Пуска крылатых ракет с Ту-95МС", — подтвердили информацию мониторинговых каналов Воздушные Силы ВСУ.

Не пренебрегайте воздушной тревогой: находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее россиянам вновь виднелась "украинская" атака : Брянщина оказалась под ударом.

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Дата публикации
Просмотры
3952
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