По Украине ширится воздушная тревога: позаботьтесь о собственной безопасности

Мониторинговые каналы сообщают, что в 23:30 был вылет 11 бортов ТУ95, летели они в сторону Каспийского моря. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины в 03:40-04:50.

Об этом они заявили в соцсетях.

Буквально 5-10 минут, по предварительным данным, был пуск ракет.

На востоке страны раздается сигнал воздушной тревоги – она дана через баллистику.

– она дана через баллистику. На юге страны тоже тревога, там ее дали из-за взлета авиации в Крыму.

За БПЛА "шахид" пока отбой, их в воздушном пространстве Украины не наблюдается.

Количество ракет, которые были запущены – неизвестно. Если в вашем регионе появится тревога – спускаемся в укрытие.

"В областях, где объявлена воздушная тревога – ракетная опасность! Пуска крылатых ракет с Ту-95МС", — подтвердили информацию мониторинговых каналов Воздушные Силы ВСУ.

Не пренебрегайте воздушной тревогой: находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее россиянам вновь виднелась "украинская" атака : Брянщина оказалась под ударом.