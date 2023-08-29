По Украине ширится воздушная тревога: угроза баллистики

В ночь на 29 августа 2023 года Украиной начала распространяться воздушная тревога.

"Внимание! Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская – угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – информируют Воздушные Силы ВСУ.

Воздушная тревога охватила некоторые восточные и северные области Украины.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что Россия кассетными боеприпасами обстреляла Донбасс: погибла 39-летняя женщина, много раненых.