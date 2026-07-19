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- Украина
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По Украине ширится воздушная тревога: угроза баллистики
Тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В Киеве и большинстве областей Украины в воскресенье, 19 июля, в 15:16 объявлена воздушная тревога.
Как сообщили Воздушные силы в Telegram, тревогу объявили из-за угрозы баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления… КАБи на юг Днепропетровщины из Донбасса», — говорится в сообщении ПС.
Воздушную тревогу объявляют уже четвертый раз за сутки.
Напомним, в результате очередной массированной атаки российских кафиров на Киев погиб один человек, еще по меньшей мере 15 получили ранения различной степени тяжести.