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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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486
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По Украине ширится воздушная тревога: угроза баллистики

Тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и большинстве областей Украины в воскресенье, 19 июля, в 15:16 объявлена воздушная тревога.

Как сообщили Воздушные силы в Telegram, тревогу объявили из-за угрозы баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления… КАБи на юг Днепропетровщины из Донбасса», — говорится в сообщении ПС.

Воздушную тревогу объявляют уже четвертый раз за сутки.

Напомним, в результате очередной массированной атаки российских кафиров на Киев погиб один человек, еще по меньшей мере 15 получили ранения различной степени тяжести.

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Дата публикации
Количество просмотров
486
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