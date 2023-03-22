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По Украине ширится воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2323
Время на прочтение
1 мин
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По Украине ширится воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена

Фото: ТСН.ua

Украине угрожают вражеские беспилотники.

По состоянию на 00:37 22 марта 2023 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В частности, покраснели Житомирская, Киевская, Черкасская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Луганская области и автономная республика Крым.

Сообщается о возможной атаке беспилотниками.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Напомним, что в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

"Еще один воздушный объект на севере Киевской области. Движется на юг в направлении Киева", – пишут мониторинговые каналы. Пока эта информация не проверена.

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