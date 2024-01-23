По Украине ширится воздушная тревога: вероятные пуски ракет с бомбардировщиков

По состоянию на 13:25 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует воздушная карта.

"Покраснели" северные, восточные, южные и центральные регионы.

Командование Воздушных сил в 13:30 предупредили о возможных пусках ракет с бомбардировщиков.

"Внимание! Вероятны пуски ракет с Ту22м3 из Липецкой области, рф. Следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

До этого ПС писали об опасности внедрения баллистического вооружения для северных областей.

По данным мониторинговых каналов, с российского аэродрома "Шайковка" взлетел четвертый Ту-22м3, а с аэродрома "Дягилево" — один Ту-160. Есть угроза применения ракет Х-22.

Напомним, у Путина цинично прокомментировали утреннюю атаку по Украине.

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