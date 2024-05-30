По Украине ширится воздушная тревога: вражеские крылатые ракеты вот-вот пересекут границу

Мониторинговые каналы сообщили о том, что по предварительной информации произошли пуски ракет Х-101/555 по стратегической авиации (Ту-95мс).

Ракеты ожидаем у границ Украины около 03:50.

Поэтому в большинстве украинских областей была объявлена воздушная тревога.

"Ракетная опасность в северных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — заявили в Воздушных Силах ВСУ.

"Несколько бортов тактической авиации неподалеку от Курска — для северо-восточных областей угроза КАР/КАБ", — добавляют в мониторинговых каналах.

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Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.

Также почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

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